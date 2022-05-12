* Талибы — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, 12 мая, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В афганской провинции Баглан талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задерживают, пытают и расстреливают мирных жителей Андараба. Об этом сообщает газета «8 Собх».

kropekk_pl Убийство

Источники сообщили изданию, что радикалы застрелили двух юношей в кишлаке Дарайе-Шопул-Хисар в уезде Андараб. Согласно источникам, они были учениками медресе и не имели связей ни с одной группировкой.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не дали комментариев.

Сообщается, что в убийствах мирных жителей в провинциях Панджшер, Тахар и Баглан виновны силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).