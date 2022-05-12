Ростов-на-Дону, 12 мая, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Ростовской области временный приют нашли более 4,4 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины, прибывших в Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 12 мая.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«В настоящее время на территории Ростовской области действуют 66 пунктов временного размещения граждан. В них размещены более 4,4 тысячи человек, в том числе порядка 2 тысяч детей», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что российско-украинскую границу за последние сутки пересекли более 15,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. В Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС, объявленный в связи с наплывом вынужденных переселенцев.