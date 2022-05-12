Донецк, , 10:40 — REGNUM Украинское командование запугивает артиллеристов, заявляя, что в плену они будут убиты. Об этом сообщил сдавшийся в плен силам ДНР командир украинской батареи Денис Назаров.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал следователям Следственного комитета РФ, что украинское командование предупреждает артиллеристов, что в плену они будут убиты.

«Говорили, что вы артиллеристы, вас никто в плен брать не будет. У вас только один выход — сидеть здесь и воевать», — сказал командир батареи. Видео допроса опубликовало РИА Новости.

При этом на деле, пояснил пленный, вышло наоборот — его кормят, ни разу не били и в целом хорошо приняли.