Реж, Свердловская область, 12 мая, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Реже Свердловской области женщина предстала перед судом по обвинению в покушении на убийство с особой жестокостью. Свердловчанка подожгла знакомую, приревновав ее к своему бывшему сожителю. Об этом журналистам сообщил старший помощник регионального СКР Александр Шульга.

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Инцидент произошёл в ноябре 2021 года. Между женщинами возник конфликт. Обвиняемая облила знакомую легковоспламеняющейся жидкостью. После этого свердловчанка поднесла зажигалку к одежде потерпевшей, в результате чего та загорелась. Женщина получила 30% ожогов тела. Её смерть не наступила только потому, что в квартире находился мужчина, который смог быстро потушить возгорание.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, потерпевшая обратилась в больницу только после ухудшения самочувствия. Обвиняемая пояснила правоохранителям, что действовала осознанно несмотря на состояние алкогольного опьянения. Суд приговорил женщину к девяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.