Канберра, 12 мая, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Австралийский доллар упал до самого низкого уровня по отношению к доллару США с начала пандемии коронавируса на континенте в июне 2020 года. Об этом 12 мая сообщил телеканал Nine News.

Bankiros.ru Австралийские доллары

Сейчас на один австралийский доллар можно купить 68 центов США. Это говорит о резком падении стоимости валюты, когда еще в апреле на тот же самый доллар можно было купить 75 центов США.

Как пишут журналисты, падение стоимости австралийской валюты по отношению к «американцу» объясняется экономической нестабильностью в мире.

Неопределенность относительно роста экономики Китая оказывает существенное давление на австралийский доллар. В экспертном сообществе раздаются опасения, что замедление производства в Поднебесной негативно скажется на спросе Китая на железную руду, большая часть которой поставляется из Австралии.