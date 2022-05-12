Париж, , 10:39 — REGNUM Совет министров Франции пересмотрел покупательную способность жителей страны, сильно пострадавших от резкого роста цен на энергоносители, сообщает Le Parisien.

Топливо Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Власти Франции приняли решение продлить «тарифный щит по ценам на энергоносители до конца 2022 года».

На топливо скидка в размере 15 центов за литр будет расширена.

Новые меры будут включать продление тарифного щита на цены на газ и электроэнергию до конца 2022 года, а также «устойчивое и более целенаправленное устройство», чем скидка от 15 до 18 центов на литр топлива.

В дополнение к мерам по ценам на топливо, представитель правительства Франции заявил, что «бонус Макрона», выплачиваемый работникам, будет «утроен».

Как сообщало ИА REGNUM, Европейское агентство по авиационной безопасности объявляет об отмене обязательного ношения маски на территории ЕС.

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