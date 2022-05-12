Канберра, , 10:39 — REGNUM Рынок жилья в Австралии испытывает большие трудности, поскольку крупнейшие застройщики страны сталкиваются с разрывом сделок купли-продажи, снижением спроса и одними из самых жестких условий для строительного сектора за последние годы. Об этом 12 мая сообщил телеканал Nine News.

Недвижимость Иван Шилов © ИА REGNUM

Пандемия коронавируса и ранее доставила девелоперам большие неприятности, поскольку они столкнулись с нарушением цепочек поставок, увеличением стоимости стройматериалов, продолжительными локдаунами и нехваткой рабочей силы.

Теперь же в стране начали повышаться процентные ставки, так как Резервный банк Австралии пытается бороться с набирающей обороты инфляцией. На фоне удорожания кредитов многие австралийцы предпочли отказаться от покупки недвижимости.

Теперь эксперты предсказывают, что цены на новостройки начнут падать, чтобы компенсировать снижение спроса.