Донецк, 12 мая 2022, 10:37 — REGNUM Украинские боевики обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой Народной Республике, выпустив десять ракет из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 12 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооружённые формирования Украины применили установку «Град» для обстрела города Ясиноватая Донецкой Народной Республики.
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