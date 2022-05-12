Донецк, , 10:37 — REGNUM Украинские боевики обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой Народной Республике, выпустив десять ракет из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 12 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.10 (совпадает с мск) — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооружённые формирования Украины применили установку «Град» для обстрела города Ясиноватая Донецкой Народной Республики.

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