Канберра, 12 мая, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Вечером 11 мая лидер Либеральной партии Австралии и действующий премьер-министр страны Скотт Моррисон сошелся в «поединке» с лидером Лейбористской партии и его главным соперником Энтони Альбанизом. О результатах состоявшихся дебатов на следующий день рассказали журналисты Nine News.

Австралия

Отмечается, что третьи по счету дебаты между двумя тяжеловесами свелись к двум вещам: в то время как Альбаниз выступал за поднятие минимального размера оплаты труда в стране в соответствии с инфляцией, Моррисон настаивал на том, что лидер оппозиции не способен управлять страной.

«Это голосование — это выбор. Выбор того, кто сможет управлять такой сильной экономикой, потому что от этого зависит ваше будущее», — обратился к телезрителям Моррисон в эфире телеканала Seven.

В свою очередь Альбаниз упирал на то, что правящая «Коалиция» во главе с Моррисоном просто хочет остаться у власти еще на три года.

«У них на самом деле нет никакого плана или политики на будущее», — заявил лидер оппозиции.