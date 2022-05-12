Ярославль, 12 мая, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Ярославской области власти сталкиваются с проблемой поиска подрядчиков для благоустройства территорий. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

City-yaroslavl.ru Благоустройство двора в Ярославле

В Ярославле из 51 проведённого аукциона в рамках областного проекта «Наш двор» состоялись только 9. На 42 аукциона (на сумму более 237 млн рублей) подрядчики не заявились.

Похожая проблема возникла и в Переславле-Залесском, где должна быть благоустроена территория городского пляжа по проекту Минстроя. Эти работы изначально должны были завершиться ещё в 2021 году, но этого не произошло. Со всеми подрядчиками расторгались контракты из-за неисполнения контрактов.

Повторные два конкурса объявили в апреле 2022 года. Они признаны несостоявшимися — на них не подано ни одной заявки.