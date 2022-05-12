Хельсинки, 12 мая, 2022, 10:36 — ИА Регнум. С совместным заявлением о поддержке выступления Финляндии в члены Североатлантического альянса (НАТО) выступили 12 мая финский президент Саули Ниинистё и премьер-министр страны Санна Марин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО», — говорится в обнародованном заявлении.

Также Ниинистё и Марин выразили надежду на то, что необходимые для принятия этого решения шаги будут быстро предприняты страной в течение ближайших нескольких дней. При этом они отметили, что вступление Финляндии в альянс, по их мнению, укрепит безопасность этой страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо заявил, что в случае вхождения Финляндии в состав НАТО войска этого блока могут оказаться в непосредственной близости от Санкт-Петербурга.