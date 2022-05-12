Горно-Алтайск, , 10:34 — REGNUM В Республике Алтай с начала года зарегистрирован 791 случай укуса клеща. В числе пострадавших 307 детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Клещи JerzyGorecki

На минувшей неделе от нападения клещей пострадали 323 человека, в том числе 146 детей. Всего к настоящему времени 19 жителей заболели клещевыми инфекциями, клещевым сибирским тифом — 16, клещевым боррелиозом — трое.

«Всего за сезон проведено исследование 354 клещей, 129 оказались инфицированы, это 36,4% от общего количества», — добавили в ведомстве.