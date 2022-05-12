Кишинёв, , 10:33 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду возмущена тем, что Россия стала настаивать на возвращении многолетнего долга за газ в то время, когда может продавать топливо по высоким ценам. Об этом глава республики заявила в эфире телеканала TVR Moldova.

Майя Санду Иван Шилов © ИА REGNUM

«С 1994 года они не просили его вернуть, а теперь просят у нас, ещё и в условиях, когда стоимость газа выросла во столько раз», — сказала Санду.

Президент отметила, что поняла бы стремление российской стороны получить долг в условиях низких цен на газ. В сложившейся ситуации Санду считает, что это не торговые, а политические отношения.

Напомним, по контракту между Газпромом и «Молдовагаз», молдавская сторона обязалась провести до 1 мая аудит многолетнего долга перед российской стороной. По расчётам Газпрома, задолженность превысила $700 млн. В Кишинёве не согласны, но не могут найти аудитора. Газпром продолжил поставки топлива в мае, несмотря на то, что, по договору, мог этого не делать из-за неисполнения молдавской стороной контракта.

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