Канберра, 12 мая 2022, 10:37 — REGNUM В связи с ростом стоимости жизни в Австралии многие жители страны в настоящее время пытаются найти вторую работу, чтобы свести «концы с концами». Об этом 12 мая со ссылкой на данные Статистического бюро Австралии сообщил телеканал Nine News.
Согласно новым данным, опубликованным Австралийским статистическим бюро, рекордное количество жителей страны работают на двух работах — 867 000 человек. Эта на 180 000 человек больше, чем пять лет назад.
Элис Коглан из Мельбурна — одна из тех, кому пришлось искать дополнительный заработок. Но поиск второй работы прошел для нее безболезненно, поскольку она просто превратила свое хобби в прибыльное занятие. Сейчас она делает авторские подарки и рассылает их по почте по всему миру.
«Определенно стоит попробовать посмотреть, что вы можете придумать. Можно многому научиться, если попытаться», — рассказала женщина в интервью Nine News.