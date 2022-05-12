Канберра, , 10:37 — REGNUM В связи с ростом стоимости жизни в Австралии многие жители страны в настоящее время пытаются найти вторую работу, чтобы свести «концы с концами». Об этом 12 мая со ссылкой на данные Статистического бюро Австралии сообщил телеканал Nine News.

За работой StartupStockPhotos

Согласно новым данным, опубликованным Австралийским статистическим бюро, рекордное количество жителей страны работают на двух работах — 867 000 человек. Эта на 180 000 человек больше, чем пять лет назад.

Элис Коглан из Мельбурна — одна из тех, кому пришлось искать дополнительный заработок. Но поиск второй работы прошел для нее безболезненно, поскольку она просто превратила свое хобби в прибыльное занятие. Сейчас она делает авторские подарки и рассылает их по почте по всему миру.

«Определенно стоит попробовать посмотреть, что вы можете придумать. Можно многому научиться, если попытаться», — рассказала женщина в интервью Nine News.