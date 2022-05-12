Ярославль, , 10:32 — REGNUM 12 мая комиссия по законности муниципалитета Ярославля одобрила проект решения о ликвидации городской избирательной комиссии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Избирательная комиссия города Ярославля

Горизбирком ликвидируется согласно федеральному закону. Ранее избирательная комиссия Ярославской области решила, что полномочия горизбиркома будут возложены на Фрунзенскую территориальную избирательную комиссию. Именно она будет заниматься предстоящими выборами в муниципалитет.

Для ликвидации горизбиркома будет создана ликвидационная комиссия. Ранее горизбирком организовывал прямые выборы мэра Ярославля и депутатов муниципалитета. Однако прямые выборы главы города были отменены в 2014 году. С тех пор горизбирком работал лишь раз в пять лет.

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