Самара, 12 мая 2022, 10:35 — REGNUM Учеников эвакуировали из школы в Самаре. Об этом 12 мая сообщает ГТРК Самара, ссылаясь на очевидцев.
По информации радиовещательной компании, утром 12 мая в Самаре эвакуировали школу № 36: на улицу вывели учеников, их родителей и сотрудников этого учебного заведения.
Отмечается, что к зданию прибыли пожарные автомобили.
«По информации из ГУ МЧС России по Самарской области спецтехника выезжала, однако никакого возгорания не было. По предварительным данным, руководство школы или правоохранительные органы получили сообщение о минировании здания», — сообщают журналисты.
Информация уточняется.