Самара, , 10:35 — REGNUM Учеников эвакуировали из школы в Самаре. Об этом 12 мая сообщает ГТРК Самара, ссылаясь на очевидцев.

Эвакуация учащихся в калужской школе Скрин фото Дмитрия Денисова «ВКонтакте»

По информации радиовещательной компании, утром 12 мая в Самаре эвакуировали школу № 36: на улицу вывели учеников, их родителей и сотрудников этого учебного заведения.

Отмечается, что к зданию прибыли пожарные автомобили.

«По информации из ГУ МЧС России по Самарской области спецтехника выезжала, однако никакого возгорания не было. По предварительным данным, руководство школы или правоохранительные органы получили сообщение о минировании здания», — сообщают журналисты.

Информация уточняется.