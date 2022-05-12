В Самаре эвакуировали учеников и сотрудников одной из школ
Самара, 12 мая, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Учеников эвакуировали из школы в Самаре. Об этом 12 мая сообщает ГТРК Самара, ссылаясь на очевидцев.
Скрин фото Дмитрия Денисова «ВКонтакте»
Эвакуация учащихся в калужской школе
По информации радиовещательной компании, утром 12 мая в Самаре эвакуировали школу № 36: на улицу вывели учеников, их родителей и сотрудников этого учебного заведения.
Отмечается, что к зданию прибыли пожарные автомобили.
«По информации из ГУ МЧС России по Самарской области спецтехника выезжала, однако никакого возгорания не было. По предварительным данным, руководство школы или правоохранительные органы получили сообщение о минировании здания», — сообщают журналисты.
Информация уточняется.