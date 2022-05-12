Москва, , 10:32 — REGNUM Блогер Некоглай (Николай Лебедев) записал видеообращение для своих подписчиков. Он опубликовал ролик в личном телеграм-канале.

Блогер Некоглай Скриншот видео на YouTube

На видео Некоглай рассказал подробности автомобильной аварии с его участием, а также о травмах, которые получили его друзья. По словам блогера, сам он «легко отделался» — получил сотрясение мозга и вывих плеча. У пассажиров его автомобиля Porsche Panamera диагностировали более серьёзные травмы — друг Некоглая получил сотрясение мозга, переломы ключицы и руки, а у подруги блогера образовалась трещина в ребре.

ИА REGNUM напоминает, что авария с участием Некоглая произошла в центре Москвы в ночь на 6 мая 2022 года. В автомобиль блогера на большой скорости врезался каршеринг, водитель которого погиб на месте. Позже в Сети появилось мнение, что Некоглай «подстроил» ДТП, однако он эту информацию опроверг.

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