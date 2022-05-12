Канберра, , 11:33 — REGNUM 12 мая премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и будущий министр здравоохранения Бриджит Арчер, которая займет эту должность после отставки своего коллеги Грега Ханта, появились на совместной пресс-конференции, в ходе которой Арчер попросили прокомментировать поддержку Моррисоном кандидата от либералов Кэтрин Девес, которая выступала против участия трансгендеров в спортивных соревнованиях, передает телеканал Nine News.

Гей-Австралия Marcin n; Fry1989

Напомним, что Девес ранее пришлось извиняться за свои заявления по поводу ЛГБТ-сообщества, но премьер-министр Австралии Скотт Моррисон все равно поддержал ее кандидатуру.

На пресс-конференции Арчер спросили, обеспокоена ли она психическим здоровьем трансгендеров в Австралии, учитывая правительственную поддержку Девес, несмотря на ее скандальные заявления, и что она будет делать на посту министра здравоохранения, чтобы защитить таких людей.

«Меня беспокоит психическое здоровье всех австралийцев … Мы знаем, и я уже говорила ранее, что члены ЛГБТ-сообщества примерно в 15 раз чаще страдают проблемами психического здоровья и склонны к суициду», — ответила будущий министр здравоохранения.

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