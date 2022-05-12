Лидс, Великобритания, , 10:31 — REGNUM «Челси» одержал победу над «Лидс Юнайтед» в перенесённом матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Челси» голы забили полузащитники Мэйсон Маунт на четвёртой минуте, Кристиан Пулишич на 55-й и нападающий Ромелу Лукаку на 83-й.

С 24-й минуты «Лидс» играл в меньшинстве после удаления форварда Дэниела Джеймса.

На сегодняшний день «Челси» занимает третье место в чемпионате Англии, в активе команды 70 очков. «Лидс» идёт на 18-м месте с 34 очками.

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