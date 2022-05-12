Пермь, 12 мая, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Перми суд рассмотрит дело об обмане местных жителей на 1 млн рублей. Жертвами аферистов стали 14 человек, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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Группу пермяков обвиняют в кражах и покушении на кражу. Мужчины проникали в квартиры под различными предлогами, в том числе предоставления услуг по проверке газового оборудования, проверке системы вентиляции, санитарной обработки помещений, и похищали деньги.

Ущерб составил свыше 1 млн рублей. Потерпевшими по делу проходят 14 человек.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение. Материалы в отношении двух пермяков направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ещё двое соучастника преступной группы заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, ведётся следствие.