Пекин, , 10:31 — REGNUM Граждан России на борту самолета, загоревшегося в аэропорту города Чунцин в Китае, не было. Об этом 12 мая сообщил пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров.

Самолет (сс) Falcon® Photography

«Местные власти сообщили, что иностранных граждан на борту на было», — сообщил дипломат, отвечая на вопрос РИА Новости о том, были ли граждане России в самолете.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП с пассажирским самолётом, на борту которого находились 122 человека, произошло утром 12 мая международном аэропорту «Цзянбэй» в городе центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая. Самолёт загорелся во время захода на взлётно-посадочную полосу.

Все пассажиры и члены экипажа были оперативно эвакуированы, пострадали более 40 человек. Причина возгорания авиалайнера устанавливается.