Минск, 12 мая, 2022, 10:44 — ИА Регнум. США хотят разрушить образующуюся ось Россия — Китай, чтобы сохранить доминирование в мире. Об этом госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил в интервью журналу «Национальная оборона».

Иван Шилов ИА REGNUM США

По его словам, в современном мире наблюдается устойчивая тенденция к формированию нового миропорядка. При этом характер взаимоотношений между основными центрами силы — крайне напряжённый.

«США стремятся сохранить доминирование путём разрушения образующейся оси Россия — Китай и недопущения диалога России со здоровыми силами в Евросоюзе, которые не приемлют диктата Белого дома», — сказал Вольфович.

Глава белорусского совбеза объяснил, что с этим связан и выход Великобритании из ЕС, и объединение Британии, Австралии и США в военный альянс AUКUS, и ряд других трансформаций. Их цель — не дать появиться вариантам будущего мироустройства, альтернативным американскому.

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