Канберра, 12 мая, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Кандидат в депутаты Палаты представителей Австралии Фиона Мартин от Либеральной партии, которая приняла своего оппонента Салли Ситоу от Лейбористской партии за совершенно другую женщину азиатского происхождения, отказалась принести извинения. Об этом 12 мая сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Участвуя в дебатах на радиостанции 2GB, Фиона Мартин обвинила свою соперницу Салли Ситоу в том, что она баллотируется по округу Рейд, потому что ее кандидатура не была одобрена в округе Фаулер.

Однако Ситоу никогда не выдвигала свою кандидатуру в округе Фаулер. Это сделала другой известный политик азиатского происхождения Ту Ле.

«Моя соперница либо перепутала меня с другой австралийкой азиатского происхождения, либо намеренно вводит людей в заблуждение», — написала на странице в соцсети Twitter Салли Ситоу.