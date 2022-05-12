Краснодар, 12 мая, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Сев подсолнечника и сахарной свеклы завершён хозяйствами Краснодарского края, сообщили 12 мая в пресс-службе администрации региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Комбайн в поле

«Весенняя посевная кампания проходит с опережением графика 2021 года. Уже засеяли почти 1,6 млн гектаров яровых культур, это 91% от плана. Полностью завершили сев подсолнечника и сахарной свеклы, на 95% — кукурузы, на 89% — сои», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Всего на Кубани под яровые культуры в этом году отвели около 1,8 млн гектаров, в том числе около 200 тысяч га под сахарную свеклу, 410 тыс. под подсолнечник, 440 под кукурузу и 180 тысяч гектаров под сою.

На треть кубанские аграрии выполнили план по севу риса — уже засеяно 34 тыс. гектаров или 30% от плана.