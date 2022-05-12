с. Бобровка, Алтайский край, 12 мая, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Педагогам алтайской школы МБОУ «Бобровская СОШ» было рекомендовано показать детям садистский антироссийский мультфильм про Ваню и Колю, где главные герои в цветах национальных флагов России и Украины вначале дружили, а потом начали ссориться «на переменах». Из дальнейшего контекста следует, что в течение в восьми лет «Ваня» избивал «Колю»: надев на себя одежду цвета флага Украины, говорил всем, что тот сам себя избивает.

Цитата из видео Цитата из антироссийского мультфильма, который хотели показать алтайским школьникам

Апогеем вражды стало подробное описание действий «Коли» после того, как «Ваня» напился и начал крушить дом «Коли». «Ване» досталось битой по голове, головой об батарею. Затем случились отрыв руки, отрезание гениталий. Истязания продолжились молотком по зубам, отрывом ребра, кишками, намотанными на голову, обливанием кипятком, защемлением головы в двери и её отрывом. Но и это ещё не все: потом «Коля» взял телефон «Вани» и отправил его родителям фото кровавой расправы.

Цитата из видео «Ваня» из антироссийского мультфильма, который хотели показать алтайским школьникам, и новые друзья «Коли»

От просмотра этой пробандеровской дикости школьников спасло только то, что заместитель директора по воспитательной работе Юлия Шлыкова, разославшая по почте рекомендацию ролика 19 педагогам, увидела в нём лишь «ненармотивную лексику» (авторство сообщения сохранено)

«Также эта женщина является руководителем в нескольких школьных классах, преподает химию. Её остановила только ненормативная лексика. Благодаря этому детям мультфильм не показали. Мне бы хотелось, чтобы люди обратили внимание на то, какая пропаганда происходит в школах», — пояснила корреспонденту местная жительница Анна Прокопова, дочь которой учится в данной школе.

Напомним, на территории Донбасса и в прилегающих к нему областях Украины продолжается специальная военная операция Вооруженных сил России. Она направлена на обеспечение безопасности ДНР, ЛНР и самой России от киевских фашистов, за спиной которых стоят агрессивный блок НАТО и коллективный Запад. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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