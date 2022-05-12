Москва, 12 мая, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Заместитель председателя Центробанка России Михаил Алексеев покинет свой пост. Об этом 12 мая сообщает сайт регулятора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

Алексеев уйдёт с должности с 1 июня. Его место займёт Сергей Белов, который 12 мая назначен зампредом ЦБ РФ.

Белов будет курировать работу департамента наличного денежного обращения, объединения «Росинкас», а также деятельность департамента полевых учреждений.

Уточняется, что Алексеев принял решение продолжить карьеру вне Банка России.