Белгород, 12 мая 2022, 10:27 — REGNUM В результате обстрела села Солохи в Белгородской области со стороны Украины были повреждены шесть автомобилей и 17 домовладений. Об этом 12 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«В результате обстрела в селе Солохи пострадали 17 домовладений и шесть автомобилей», — написал он в своем сообщении.
Помимо того, Гладков уточнил, что также при обстреле с украинской стороны были выбиты окна в школе, почтовом отделении и магазине села и добавил, что власти региона уже нашли подрядчика и необходимые средства для устранения этих повреждений в течение ближайшего времени.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число пострадавших в результате обстрела села Солохи в Белгородской области со стороны Украины выросло до семи, один человек погиб.