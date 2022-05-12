Белгород, 12 мая, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В результате обстрела села Солохи в Белгородской области со стороны Украины были повреждены шесть автомобилей и 17 домовладений. Об этом 12 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

«В результате обстрела в селе Солохи пострадали 17 домовладений и шесть автомобилей», — написал он в своем сообщении.

Помимо того, Гладков уточнил, что также при обстреле с украинской стороны были выбиты окна в школе, почтовом отделении и магазине села и добавил, что власти региона уже нашли подрядчика и необходимые средства для устранения этих повреждений в течение ближайшего времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число пострадавших в результате обстрела села Солохи в Белгородской области со стороны Украины выросло до семи, один человек погиб.