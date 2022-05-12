Элиста, , 10:26 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили семь человек, выписаны с выздоровлением 12 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном минздраве 12 мая.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

Лечение в двух инфекционных стационарах получают 30 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Состояние двух человек врачи оценивают как тяжёлое.

С начала пандемии в Калмыкии выявили 51 324 носителя коронавируса, вылечились 50 282 ковид-пациента. Зарегистрировано 842 летальных исхода среди заболевших COVID-19.