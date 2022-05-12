Калуга, 12 мая, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Калужской области ежегодно отмечается рост числа детей, рождённых третьими и последующими (за январь–апрель 2022 года родилось 890 таких детей, что на 77 больше, чем в аналогичном периоде 2021 года). По суммарному коэффициенту рождаемости третьих и последующих детей в 2020 и 2021 годах регион является лидером в ЦФО (Калужская область — 0,37, ЦФО — 0,28, РФ — 0,37). Об этом губернатор Владислав Шапша рассказал 11 мая в Москве на заседании комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Социальная политика», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Gtrk-kaluga.ru Новорожденные в роддоме

Калужская область также занимает третье место в ЦФО после Москвы и Московской области по общему коэффициенту рождаемости (8,7) и суммарному коэффициенту рождаемости (Калужская область — 1,4, ЦФО — 1,41, РФ — 1,5). В регионе обеспечивается целостная система поддержки семей с детьми. Показатель бедности в Калужской области имеет стабильную тенденцию к снижению. В числе важных инструментов калужский губернатор назвал социальный контракт, который уже заключили более 2,5 тыс. семей на сумму 254 млн рублей, а также областной закон «О статусе многодетной семьи Калужской области и мерах ее социальной поддержки».

Региональный материнский капитал выплачивается при рождении второго и последующих детей. С 2020 года материнский (семейный) капитал предоставляется в размере 100 тысяч рублей при рождении не только третьего ребенка, но и каждого из последующих детей; в два раза (до 50 тысяч рублей) увеличена единовременная выплата при рождение второго ребенка. В 2021 году более 900 многодетных семей получили господдержку по улучшению жилищных условий в виде социальной выплаты, а также выплаты на погашение процентной ставки по ипотеке. Еще порядка 100 многодетных семей воспользовались выплатой взамен предоставления земельного участка в размере 150 тысяч рублей. Все семьи с детьми, нуждающиеся в социальном обслуживании, получают социальные услуги. В 2021 году их получили более 34 тысяч детей и родителей, из них 1600 детей с особенностями развития.

В 2022 году Калужская область в числе восьми регионов участвует в пилотном проекте по созданию семейных многофункциональных центров (Мой семейный центр). Основная задача — работа по социальному сопровождению семьи до полного разрешения ситуации, которая привела в семейный МФЦ. Большую помощь в информационной поддержке оказывает Центр управления регионом. Эта структура занимается мониторингом информационного поля, фиксацией проблемных вопросов и маршрутизацией обращений граждан.