Сеул, , 10:24 — REGNUM После отмены мер социального дистанцирования в Южной Корее зафиксировали рост числа дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Полицейского управления.

Авария (сс) Pixel-mixer

Согласно опубликованным данным, в апреле текущего года число ДТП увеличилось на 10,5% по сравнению со средним количеством аварий, произошедших в первые три месяца 2022 года. А количество смертей — на 13,9%.

Количество ДТП с участием пешеходов увеличилось на 26,6%. Среднесуточный показатель смертности также вырос на 19,4%.

Сообщается, что в 60% случаев ДТП с участием пешеходов пострадавшими являются люди в возрасте старше 65 лет.

В управлении также отметили увеличение числа ДТП в нетрезвом виде на 0,6%. Это объясняется отменой ограничений на время работы предприятий общественного питания и развлекательных заведений.