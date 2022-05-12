Ростов-на-Дону, 12 мая, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Заместитель донского губернатора — министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев раскритиковал работы по устранению ям на транспортных артериях. По его словам, во многих муниципальных образованиях работы проведены только на бумаге. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Ремонт дороги

«Губернатор Ростовской области поставил перед муниципальными образованиями задачу устранить до 1 мая всю ямочность, образовавшуюся в зимний период. Однако далеко не все муниципалитеты справились с этой задачей. Более того, многие устранили дефекты дорожного покрытия только на бумаге, а на деле ситуация выглядит совсем не так радужно, как в представленных отчётах», — сказал он.

В атусайдерах — десять муниципальных районах, а также города Гуково, Батайск, Новошахтинск, Новочеркасск, Таганрог, Волгодонск. В плохом состоянии остаются трассы Азов — Ейск, Шахты – Цимлянск, Ростов – Семикаракорск – Волгодонск, Новочеркасск – Багаевская.

При этом глава ведомства обратил внимание на низкое качество проводимых работ.

Всего в Ростовской области к 1 мая на дорогах местного и регионального значения залатали более 250 тыс. кв. метров ям.