Курск, , 10:19 — REGNUM За подготовку террористического акта в Курске задержан житель Курской области, который был связан с украинскими спецслужбами. Об этом 12 мая сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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«ФСБ РФ совместно с МВД РФ задержан житель Курской области, намеревавшийся по согласованию со специальными службами Украины совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры города Курска с массовым скоплением людей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что такие действия планировали задержанным для дестабилизации деятельности органов власти и воздействия таким образом на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.

«Задержанный дал признательные показания, сообщив о своем намерении после совершения преступления выехать на Украину», — добавляется в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в ходе обыска по месту проживания указанного лица были изъяты два самодельных взрывных устройства, травматическое оружие с патронами к нему, нацистская литература, и, помимо этого, иные предметы и документы, которые подтверждают его противоправную деятельность.

При это отмечается, что отношении задержанного следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ряде приграничных районах Республики Крым продлён высокий — жёлтый — уровень террористической опасности.