Москва, , 10:16 — REGNUM Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский, солисты православного хора «Пересвет» и российский писатель Олег Рой 11 мая присоединились к акции «Лучшим воинам мира» Минобороны РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве.

Михаил Шуфутинский Министерство обороны России

В рамках акции Михаил Шуфутинский, Олег Рой и хор «Пересвет» провели творческую встречу с участниками спецоперации РФ на Украине, проходящими лечение в филиале Центрального военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко в Москве. «Пока звучат наши голоса, пока бьются наши сердца, мы будем славить и воспевать нашу доблестную армию!» — пообещал художественный руководитель Московского концертного художественного хора Дмитрий Юденков.

ИА REGNUM напоминает, что социально-культурная акция «Лучшим воинам мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта и образования.

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