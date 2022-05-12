Грозный, 12 мая 2022, 10:16 — REGNUM В Чечне сменили министра здравоохранения. Новым руководителем ведомства стал Сулейман Лорсанов. О подписании указа о назначении сообщил 11 мая глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания с руководством медорганизаций региона.
Прежний министр здравоохранения республики Идрис Байсултанов переведен на работу в аппарат главы Чечни. Он назначен советником Рамзана Кадырова по социальным вопросам.
О новом министре Сулеймане Лорсанове известно, что до назначения на должность главы ведомства он был главным врачом клинической больницы №1 имени У. И. Ханбиева. Кадыров охарактеризовал Лорсанова как опытного специалиста, который смог наладить работу больницы на высоком уровне.