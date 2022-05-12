Грозный, , 10:16 — REGNUM В Чечне сменили министра здравоохранения. Новым руководителем ведомства стал Сулейман Лорсанов. О подписании указа о назначении сообщил 11 мая глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания с руководством медорганизаций региона.

Чечня. Грозный

Прежний министр здравоохранения республики Идрис Байсултанов переведен на работу в аппарат главы Чечни. Он назначен советником Рамзана Кадырова по социальным вопросам.

О новом министре Сулеймане Лорсанове известно, что до назначения на должность главы ведомства он был главным врачом клинической больницы №1 имени У. И. Ханбиева. Кадыров охарактеризовал Лорсанова как опытного специалиста, который смог наладить работу больницы на высоком уровне.

«Когда он был главным врачом медицинского учреждения, в его больнице было все настолько хорошо налажено, что возникала мысль, есть ли такой порядок в других больницах. На самом высоком уровне был поставлен процесс функционирования и оказания медицинской помощи населению. Несмотря на свой сравнительно молодой возраст, Сулейман может находить общий язык с оппонентами различного уровня, кроме того, он очень требовательный, профессиональный специалист и грамотный хозяйственник», — заявил Кадыров.