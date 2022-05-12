Первоуральск, Свердловская область, 12 мая, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Первоуральске Свердловской области 2-летняя девочка получила открытую черепно-мозговую травму из-за опрокидывания скамейки на стадионе «Спартак». Ребёнка доставили в больницу Екатеринбурга, пишут СМИ.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Скамейка

По данным E1.ru, девочке провели операцию. Представители стадиона подтвердили факт происшествия.

Опрокидывание скамейки произошло из-за сильного ветра. В пресс-службе Первоуральска журналистам сообщили, что по факту инцидента организована проверка. В СКР по региону решается вопрос о возбуждении уголовного дела.