Севастополь, 12 мая 2022, 10:16 — REGNUM Ещё 20 человек доставлены в коронавирусные стационары Севастополя за минувшие сутки, сообщили 12 мая в пресс-службе департамента здравоохранения города. Столько же пациентов были госпитализированы и накануне, 11 мая.
За сутки в регионе подтвердили три новых случая заражения коронавирусом — тогда как накануне было выявлено 24 новых заразившихся. Скончались ещё два пациента с диагнозом COVID-19.
С начала пандемии в регионе подтвердили 83 827 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 81 221 человек, скончались 2 348 севастопольцев.