Севастополь, 12 мая, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Ещё 20 человек доставлены в коронавирусные стационары Севастополя за минувшие сутки, сообщили 12 мая в пресс-службе департамента здравоохранения города. Столько же пациентов были госпитализированы и накануне, 11 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Выписаны 27 пациентов. На данный момент в больницах находится 169 пациентов, из них 89 — с подтвержденным COVID-19», — уточнили в департаменте здравоохранения.

За сутки в регионе подтвердили три новых случая заражения коронавирусом — тогда как накануне было выявлено 24 новых заразившихся. Скончались ещё два пациента с диагнозом COVID-19.

С начала пандемии в регионе подтвердили 83 827 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 81 221 человек, скончались 2 348 севастопольцев.