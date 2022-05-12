Тбилиси, 12 мая, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили скрытно перевели из руставской тюрьмы в частную клинику «Вивамед», находящуюся в Тбилиси. Об том 12 мая передаёт телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

Как сообщают журналисты, территорию вокруг медицинского учреждения обнесли сигнальной лентой, туда прибыли около 30 сотрудников Пенитенциарной службы.

Сообщается, что во двор клиники въехал эскорт автомобилей. Перед этим был освобожден от пациентов весь пятый этаж клиники, где, предположительно, будет палата Саакашвили.

Напомним, Саакашвили в апреле снова начал жаловаться на резкое ухудшение своего самочувствия. В минюсте предложили поместить политика в клинику «Вивамед» 10 мая, но он сначала заявил, что согласится позже, а потом начал выдвигать условия. Экс-президент требовал, чтобы к нему могли приходить в больницу члены семьи, врачи от оппозиции и его соратники.