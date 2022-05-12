Томск, , 10:15 — REGNUM Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провёл рабочую встречу с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Владимир Мазур и Анатолий Серышев Администрация Томской области

Стороны обсудили первоочередные действия главы региона, актуальные вопросы устойчивого развития экономики и социальной сферы.

«Также на встрече речь шла о приоритетных проектах развития территории, среди которых строительство межвузовского кампуса в Томске и проект «Большой университет Томска», — отметили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Мазур был назначен врио главы региона 10 мая президентом Владимиром Путиным. С утра 12 мая губернатор приступил к своим обязанностям.

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