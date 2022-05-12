Курск, , 10:14 — REGNUM В Курской области задержали местного жителя, который планировал совершить взрывы на инфраструктурных объектах, сообщила пресс-служба ФСБ.

Мужчина планировал совершить взрывы в Курске на объектах инфраструктуры с массовым скоплением людей. По имеющимся в ФСБ данным, — по согласованию со спецслужбами Украины. Целью была дестабилизация органов власти и «воздействие на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции».

Дома у задержанного нашли самодельную взрывчатку, травматическое оружие с патронами и запрещённую литературу.