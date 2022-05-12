Донецк, 12 мая, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины применили установку «Град» для обстрела города Ясиноватая Донецкой Народной Республики. Об этом 12 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

Очередная атака зафиксирована в 10:00 с позиций в Авдеевке, оккупированной украинскими войсками. По городу Ясиноватая было выпущено пять ракет из БМ-21 «Град».

Ранее утром 12 мая украинские силовики уже открывали огонь по Ясиноватой из РЗСО.