Уфа, 12 мая, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Руководители и сотрудники прокуратуры Башкирии отчитались о доходах и имуществе за 2021 год. Сведения об имущественном положении и доходах руководящего состава прокуратуры региона за 2021 год опубликованы на сайте республиканского надзорного ведомства.

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Так, согласно опубликованным сведениям, прокурор Башкирии Игорь Пантюшин в 2021 году заработал 3,7 млн рублей. Он имеет в собственности гараж 21,6 кв. метров и в пользовании — квартиру площадью 102,7 кв. метра.

В пользовании у его супруги находится эта же самая квартира, а также легковой автомобиль «Тойота Хайлендер».

Также опубликованы доходы и имущество заместителей прокурора Башкирии. Их доходы не превышают 3,6 млн рублей.