Батайск, Ростовская область, , 10:13 — REGNUM В Ростовской области перед судом предстанет сотрудник птицефабрики, обвиняемый в поставке заражённых сальмонеллой куриных яиц в детский сад. В результате употребления продукции отравились 148 детей, сообщили ИА REGNUM в донском управлении СКР.

Уголовное дело

Следователи полагают, что в период с июля по август 2021 года начальник ветеринарно-санитарного отдела птицефабрики не организовал должного контроля на всех участках производства и не предотвратил выпуск и поставку куриных яиц, заражённых бактерией сальмонелла. Продукция была поставлена в детский сад Батайска, где у 148 дошколят после обеда появились симптомы отравления в виде тошноты, диареи и рвоты.

Лабораторные исследования подтвердили, что пищевое отравление не является опасным для жизни и вызвано попавшими в организм детей бактериями рода сальмонелла.

Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое отравление людей, направлено в суд.

ИА REGNUM сообщало, что перед судом также предстанет повар детского сада, расположенного в Батайске. Женщина обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Сообщалось ранее, что женщина нарушила дезинфекционный режим при заготовке продуктов и технологический процесс при приготовлении пищи. 148 детей отравились после употребления картофельного супа с рисовой крупой.

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