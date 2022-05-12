Донецк, 12 мая, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за 85 дней эскалации из-за обстрела со стороны украинских боевиков погибли 111 мирных жителей, 512 человек, в том числе 42 ребенка, получили ранения. Об этом 12 мая сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«За 85 дней эскалации погибли 111 мирных жителей, и т. ч. четверо детей. Ранения различной степени тяжести получили 512 мирных жителей, в том числе 42 ребенка», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что за указанный период зафиксировано 2694 обстрела, из них с применением тяжелого вооружения — 2434. Всего украинские боевики выпустили 26 678 боеприпасов, включая 27 ракет из ОТРК «Точка-У», пять ракет из РСЗО БМ-30 «Смерч», 27 ракет из РСЗО БМ-27 «Ураган» и 3863 ракеты из РСЗО БМ-21 «Град».