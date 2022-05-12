Чебоксары, , 10:12 — REGNUM Администрация главы Чувашии планирует заключить годовой контракт на поставку ритуальных венков по заявке, «в зависимости от обстоятельств». Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Венки Зоя Емельянова © ИА REGNUM

Заказчиком является администрация главы Чувашии. Победитель аукциона должен будет поставить ритуальные венки: всего планируется приобрести 46 венков различного размера, к которым прилагаются искусственные гвоздики, розы, гипсофилы и листы папоротника.

«Срок поставки: с момента заключения контракта до 31 декабря 2022 года по заявкам заказчика. Поставка товара осуществляется отдельными партиями в объёме и ассортименте согласно заявкам заказчика в зависимости от обстоятельств, обусловленных служебной деятельностью заказчика», — отмечается в документе.

Начальная цена контракта составляет 298 366 рублей 53 копейки. Средства выделяются из республиканского бюджета Чувашии.

Заявки завершат принимать 23 мая.