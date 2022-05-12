Чебоксары, 12 мая, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Администрация главы Чувашии планирует заключить годовой контракт на поставку ритуальных венков по заявке, «в зависимости от обстоятельств». Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Венки

Заказчиком является администрация главы Чувашии. Победитель аукциона должен будет поставить ритуальные венки: всего планируется приобрести 46 венков различного размера, к которым прилагаются искусственные гвоздики, розы, гипсофилы и листы папоротника.

«Срок поставки: с момента заключения контракта до 31 декабря 2022 года по заявкам заказчика. Поставка товара осуществляется отдельными партиями в объёме и ассортименте согласно заявкам заказчика в зависимости от обстоятельств, обусловленных служебной деятельностью заказчика», — отмечается в документе.

Начальная цена контракта составляет 298 366 рублей 53 копейки. Средства выделяются из республиканского бюджета Чувашии.

Заявки завершат принимать 23 мая.