Вулвергемптон, Великобритания, 12 мая, 2022, 10:10 — ИА Регнум. «Манчестер Сити» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в перенесённом матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

Brad Tutterow Кевин Де Брёйне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне забил четыре гола, оформив покер. Ещё один мяч на счету форварда Рахима Стерлинга. У «Вулверхэмптона» отличился защитник Леандер Дендонкер.

На сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает первое место в чемпионате Англии, в активе команды 89 очков. «Вулверхэмптон» идёт на восьмом месте с 50 очками.

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