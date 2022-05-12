Екатеринбург, 12 мая, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Свердловской области организована проверка по факту травмирования работника на железной дороге. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Kari Железная дорога

Инцидент произошёл 11 мая на станции Смычка Эксплуатационного вагонного депо ОАО «РЖД». Составитель поездов получил травму руки при выполнении работ по закреплению под вагон противооткатного устройства.

Нижнетагильская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства в сфере охраны труда. По итогам проверочных мероприятий будет дана оценка действиям ответственных лиц.